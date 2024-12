Izsūtījums, kas izglāba no holokausta

Viņas vecuma bērni no Mengeriem atpakaļ uz Latviju devās 1945. gada pavasarī. No bērnunama uz 30 kilometrus attālo staciju daļu bērnu vedu ar pajūgiem, bet lielākie gāja ar kājām. Bija sācies atkusnis, uz ceļa bija krietni dziļi dubļi. “Vienā dienā nemaz to gabalu nevarēja noiet. Viens no puišiem, Gunārs Mundeciems, kurš gāja kājām, jau pavisam tuvu pie stacijas teica, ka vairs nevar paiet. Viņš apsēdās uz zemes un tur arī palika. Laikam nosala. Visus četrus gadus Gunārs visus tos ceļus izgāja un šitik stulbi pie stacijas nomira. Pilnīgi sirds sāp. Arne, kad atgriezās Liepājā, esot aizgājusi pie Gunāra ģimenes paziņot šo bēdīgo ziņu un atdot viņa mantas,” uzsver Mērija.



Uz Latviju bērni brauca ne vairs lopu vagonos, bet gan pasažieru vilcienā. Vilciens gāja līdz Kazaņai, pēc tam līdz Maskavai, bet Maskavā bērni pārsēdās citā vilcienā. Vēl Maskavā Mērija no kravas vilciena, kas braucis pa blakus sliedēm, dzirdējusi latviešu dziesmas. “Ej nu sazini, kas tie tādi bija. Gan jau ešelons brauca uz Sibīriju,” piebilst Mērija.



Kad bērni aprīlī atgriezās dzimtenē, 2. pasaules karš vēl nebija beidzies, Liepāja tobrīd atradās aiz frontes līnijas. Mērija kopā ar pārējiem Mengeru bērniem nonāca bērnunamā Pārdaugavā. “Kad karš beidzās, Arne atbrauca uz Rīgu, uz bērnunamu, kur mēs bijām, pakaļ liepājnieku bērniem, lai vestu viņus mājās. Mani viņa nepaņēma. Tas man bija vislielākais trieciens. Visas manas biedrenes ņem, es arī domāju, ka braukšu uz Liepāju, bet mani Arne neņem. Es jau nojautu, ka man vecāki ir gājuši bojā, bet tomēr. Arne tad man teica: “Mērij, tev tur neviena vairs nav. Tev būs labāk palikt Rīgā.” Es ļoti raudāju, lūdzos, lai tik mani ņem uz Liepāju, teicu, ka gan jau tur arī ir bērnunams. Bet viņa mani atstāja Rīgā. Es paliku gluži viena.