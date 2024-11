Lai gan valsts jau šobrīd paredz iespēju jaunajām māmiņām atgriezties darbā no bērna viena gada vecuma, tādējādi arī ļaujot izvairīties no dramatiska ienākumu krituma bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA) laikā, joprojām neatrisināts ir jautājums par bērna pieskatīšanu, kad tas sasniedzis gada vecumu. Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajā demogrāfiskās attīstības plānā viens no punktiem paredz nākotnē šādu pakalpojumu nodrošināt, taču eksperti "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja, ka tas prasītu daudz resursu un Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka (JV) izteicās, ka tas būtu "ļoti tālas nākotnes jautājums", kamēr tā vietā ir daudz citu salīdzinoši vienkārši risināmu jautājumu, kas būtiski varētu atvieglot jauno ģimeņu ikdienu.