Gruziju satricinājuši nedēļām ilgi protesti pret tā saukto "ārvalstu aģentu" likumu. Kā notikumu attīstību ietekmēs tas, ka Gruzijas prezidente likumam uzlikusi veto, kā vērtējams pats likums – kāpēc tas ir svarīgs Gruzijā pie varas esošajiem un kāpēc izsaucis tik asu reakciju, kā arī par to, vai līdz ar likuma pieņemšanu varētu būt apdraudēta Gruzijas virzība uz iestāšanos Eiropas Savienībā, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecāko eksperti Elīnu Langi-Ionatamišvili, kas raidījumā piedalījās tiešraidē no Gruzijas, un Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktoru, Rīgas Stradiņa universitātes lektoru Māri Cepurīti.