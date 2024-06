No jauna kļuvis aktuāls jautājums par to, vai iespējami jauni ierobežojumi Latvijas tradicionālajiem kūpinājumiem – kūpinātai gaļai, zivīm, sieram un citiem produktiem. Eiropas Komisija (EK) vēlas samazināt maksimāli pieļaujamās kaitīgo vielu normas kūpinātajai produkcijai. Bet normu samazināšana var nozīmēt, ka kūpinātais produkts var zaudēt savu tradicionālo garšu. Vai normu ierobežojums ir neizbēgams, vai tomēr Latvijai var izdoties jaunās prasības apstrīdēt, kādi vēl ir risinājumi, lai tradicionālo kūpinājumu ražošana netiktu būtiski ierobežota vai pat apturēta, par to trešdien, 12. jūnijā raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Zemkopības ministrijas (ZM) Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja vietnieku Māri Valdovski un zivju pārstrādes uzņēmuma SIA "Karavela" attīstības direktoru Jāni Endeli.