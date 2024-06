Šonedēļ daudz būtisku jaunumu par vērienīgā dzelzceļa projekta " Rail Baltica " virzību – uzzinājām par projekta jaunākajām izmaksām, par projekta turpmāko attīstību vienojās valdība, Valsts Kontrole nāca klajā ar savu ziņojumu par to, kādēļ projektu vajā problēmas, un šodien tiek lemts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi. Cik nopietnās grūtībās projekts "Rail Baltica" nonācis, un kā tās iespējams risināt, par to šodien, 13. jūnijā raidījumā " Spried ar Delfi " žurnālists Andris Auzāns izjautāja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieci dzelzceļa projekta "Rail Baltica" jautājumos Kristīni Malnaču un Valsts kontroles (VK) padomes locekli Inesi Kalvāni.

VK norāda, ka Igaunijai izmaksas kopš 2017. gada ir pieaugušas no 1,35 miljardiem eiro līdz 4,03 miljardiem eiro, Latvijai – no 1,97 miljardiem eiro līdz 9,59 miljardiem eiro, kamēr Lietuvai – no 2,47 miljardiem eiro līdz 10,23 miljardiem eiro.