Sabiedrības un politiķu kritikas deva saņemta pēc ziņām par to, cik lielas algas plānots maksāt apvienotā sabiedriskā medija vadītājiem, kā arī par iecerēto tā valdes locekļu skaitu. Kā šis algu līmenis izvēlēts, cik pamatots tas ir pašreizējos apstākļos, cik tālu tikts ar Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu, un kādas bažas par to ir šo mediju arodbiedrību pārstāvjiem, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runāja ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāju Jāni Siksni, Latvijas Radio arodbiedrības vadītāju Edgaru Kupču un režisori, Latvijas Televīzijas arodbiedrības valdes locekli Daci Kokli.