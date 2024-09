Līdz novembra sākumam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veiks valsts un pašvaldību ēku pagrabu un pagrabstāvu apsekošanu, lai novērtētu to atbilstību patvertņu vajadzībām. Līdz augusta vidum apsekota teju puse ēku un secināts, ka pilnībā patvertnes vajadzībām no tām atbilst vien 13,5%. Nupat notikusi arī pirmā Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas sēde, kurā, pēc iekšlietu ministra Riharda Kozlovska teiktā, pieņemti konceptuāli lēmumi par straujāku virzīšanos valsts patvertņu jautājuma sakārtošanā. Kādi ir šie lēmumi, cik izmaksās patvertņu izveidošana un cik ilgu laiku tas aizņems, raidījumā " Spried ar Delfi " žurnālists Andris Auzāns diskutē ar Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Igoru Rajevu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku, pulkvedi Ivaru Nakurtu.

Kā iepriekš ziņots, grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā paredz, ka patvertnes tiek iedalītas trīs kategorijās. Pirmās kategorijas patvertnes nodrošinātu aizsardzību no masu iznīcināšanas līdzekļiem, toksisko ķīmisko vielu iedarbības, radioaktīvā piesārņojuma. Aizsardzība no masu iznīcināšanas līdzekļiem ietvertu aizsardzību no kodolsprādziena postošajiem faktoriem, no ķīmisko kaujas vielu iedarbības un no bakterioloģisko vielu iedarbības.

Otrās kategorijas patvertnes nodrošinātu aizsardzību no sprādziena triecienviļņa, lidojošiem objektiem, piemēram, šķembas, lodes, stiklu lauskas, radioaktīvā piesārņojuma. Atšķirībā no pirmās kategorijas patvertnēm, otrās kategorijas patvertnes tiktu būvētas ar mazāku sienu un pārsegumu biezumu, līdz ar to nodrošinātu aizsardzību no sprādziena triecienviļņa ar mazāku pārspiedienu, kā arī netiktu aprīkotas ar filtriem aizsardzībai no kaujas ķīmiskajām vielām un toksiskām vielām un iekārtām, kas var nodrošināt elpošanai piemērotu vidi gadījumā, ja netiek pievadīts gaiss no ārpuses.