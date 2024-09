Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – Stradiņa slimnīca ) jaunajam korpusam – A2 ēkai –, atbilstoši sākotnēji noslēgtajam būvniecības līgumam bija jābūt pabeigtam jau pērn. Tomēr pretēji cerētajam jaunas, mūsdienīgas ēkas vietā ir vien jaunbūve ar būtiskiem defektiem, lauzts līgums ar būvnieku, tiesvedības, kā arī zaudēts laiks un nauda. Kādas mācības gūtas no līdzšinējā būvniecības uzraudzības procesa, kādi darbi jaunajā korpusā veicami neatliekami un kas par to visu maksās, raidījumā " Spried ar Delfi " žurnālists Andris Auzāns diskutē ar Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāju Lauri Vidzi un Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieku finanšu jautājumos Borisu Kņiginu.

Saskaņā ar sniegto informāciju līguma paredzamā līgumcena ir vairāk nekā 7 miljoni eiro. Tomēr jāņem vērā, ka tā vēl tiks precizēta darbu izpildes laikā, nosakot defektu apjomus un "pielietojot tādas būvniecības metodes, kas minimizētu izmaksas". Stradiņa slimnīca norādījusi, ka darbu apjomā ir iekļautas tādas būvdarbu pozīcijas, uz kuru veikšanas nepieciešamību tostarp norādījušas vairākas ekspertīzes un Būvniecības valsts kontroles birojs un kas saistītas ar "Velve" radīto defektu novēršanu. Iecerēts, ka zaudējumi, tostarp attiecībā uz defektu novēršanu tiks piedzīti no "Velve".

Savukārt būvkompānija SIA " Velve " 28. jūnijā iesniegusi Ekonomikas lietu tiesā prasības pieteikumu pret Stradiņa slimnīcu par vienpusēju atkāpšanos no slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu līguma un ieskaita atzīšanu par prettiesisku, parāda un zaudējumu atlīdzības piedziņu.

Pēc būvuzņēmēja pagrabstāva telpu tīrīšanas darbu pabeigšanas pagrabstāvā, Stradiņa slimnīca piesaistīja starp pusēm saskaņotus neatkarīgos ekspertus gan no Rīgas Stradiņa universitātes, gan "Bior" laboratorijas, kas veica papildus pārbaudes, lai noteiktu, vai minētajā zonā darbus var droši turpināt un pelējums pilnībā likvidēts. "Velve" vēlāk paziņoja, ka pelējuma skartās daļas ir demontētas, bet termiņu kavējumus esot ietekmējušas nepilnības un kļūdas slimnīcas būvprojektā. Tā apliecināja gatavību un spēju pabeigt būvniecību, taču tas, pēc kompānijas aprēķiniem, aizņemtu 15 līdz 17 mēnešus. Stradiņa slimnīca ar to nebija mierā, paziņoja, ka lauzīs līgumu ar būvnieku un 21.februārī pēc trīs stundu garām sarunām slimnīca pārņēma no "Velves" nepabeigto korpusu.