Jaunais mācību gads sācies ar ievērojamām pārmaiņām gan skolēniem, gan skolotājiem. Ieviesti jauni mācību priekšmeti, jauna skolēnu sekmju novērtēšanas sistēma, kā arī turpinās pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Vienlaikus ne visas skolas spējušas nokomplektēt nepieciešamo pedagogu štatu, turpinās neapmierinātība ar skolu tīkla optimizāciju, kā arī pedagogu arodbiedrība ceļ trauksmes zvanus par to, ka solīto algu pieaugumu skolotāji var nesagaidīt. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā " Spried ar Delfi " žurnālists Andris Auzāns un "Delfi" Analīzes un stāstniecības nodaļas vadītāja Vita Dreijere-Smane izvaicā izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu.

Jau vēstīts, ka no šī mācību gada jauns obligātais priekšmets vidusskolām Veselības, drošības un fiziskās attīstības bloka ietvaros būs valsts aizsardzības mācība. Savukārt vēsture un sociālās zinības vidusskolā tiks mācītas kā atsevišķi priekšmeti.

Šis arī būs pēdējais gads, kad skolēni vēl varēs kārtot eksāmenu krievu valodā kā otrajā svešvalodā, ja to vēlēsies. Tāpat skolēni var atteikties gan no apmācības, gan no eksāmena krievu valodā. Tomēr trešajā līmenī (vidusskolā – pēc izvēles) saglabāsies iespēja padziļināti apgūt krievu valodu. Citos variantos tā pāries uz interešu izglītību pēc vēlēšanās, bet ar valsts mērķdotāciju trim mācību stundām nedēļā.