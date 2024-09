Starp valdības koalīcijas un sociālajiem partneriem panākta vienošanās par darbaspēka nodokļu pārskatīšanu. Vienlaikus tā paredz arī pretrunīgi vērtētas izmaiņas sociālo iemaksu kārtībā, kas skar pensiju sistēmu – viena procentpunkta iemaksu pārnešanu no pensiju otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni. Kas no šīm pārmaiņām iegūs, un kas zaudēs, kā tās ietekmēs tautsaimniecību un uzticēšanos pensiju sistēmai, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV), Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu un "Swedbank Latvija" galveno ekonomisti Līvu Zorgenfreiju.