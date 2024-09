Līdzīgi, kad pēc piektdien, 13. septembrī, Baltajā namā notikušās Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera un ASV prezidenta Džo Baidena tikšanās oficiāli tika ziņots, ka vēl nav pieņemts daudzu gaidītais lēmums, "The Guardian" vēstīja, ka tas ir pieņemts, taču pagaidām par to lielvalstis nevēlas oficiāli paziņot.

Tikmēr saskaņā ar ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķu secinājumiem Ukrainas bruņotie spēki turpina virzīties dziļāk Krievijas Kurskas apgabalā, dodoties uz Gluškovas rajonu. 13. septembrī publicētie ģeolokācijas materiāli liecina, ka Ukrainas spēki nesen ir pavirzījušies uz dienvidiem no Veselojes, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Gluškovas un trīs kilometrus no robežas. Bet Krievijas avoti ziņo, ka Ukrainas spēki uzbrukuši uz dienvidrietumiem no Gluškovas pie trim ciemiem.