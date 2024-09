Vēlēšanu procesā gaidāmas pārmaiņas – izstrādātas jaunas vēlēšanu zīmes, un bija plānots noteikt, ka vēlēšanu saraksti partijām būtu jāiesniedz savlaicīgāk. Tomēr pārmaiņas sastapušās ar pretestību – vēlēšanu sarakstu iesniegšanas termiņa maiņu neatbalsta atbildīgā Saeimas komisija. Ko rosināts mainīt vēlēšanu kārtībā, kā pārmaiņu nepieciešamība tiek skaidrota, vai jauna vēlēšanu kārtība būs dārgāka, un vai to paspēs ieviest līdz nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Saulīti, Saeimas priekšsēdētāju, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti Daigu Mieriņu (ZZS) un Saeimas deputātu, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja biedru Māri Sprindžuku (AS).