Pašvaldības ar bažām gaida, kādi lēmumi tiks pieņemti jautājumā par nodokļu izmaiņām. Vietvaras jau ceļ trauksmi, ka to ienākumi samazināsies. Tiek ziņots, ka nodokļu reformas un grūtās budžeta situācijas dēļ no nākamā gada netiks ieviestas izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanā. Par ko satraukti pašvaldību pārstāvji, kāda būs nodokļu izmaiņu ietekme uz pašvaldību finanšu situāciju, un kā pārmaiņas ietekmēs iedzīvotājus, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" līdzpriekšsēdētāju Edvardu Ratnieku (NA) un Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski (LZS).