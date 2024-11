Rindas uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem var būt pat vairāku gadu garumā. Tādēļ itin bieži pacientiem nav citu iespēju, kā izvēlēties maksas pakalpojumus, kas var būt dārgi un arī ne vienmēr pieejami pietiekami ātri. Kādēļ tiek ziņots, ka valsts kvotas uz vienu daļu pakalpojumu var beigties pat vasarā, kā tiek rēķināts pacientu pieprasījums pēc pakalpojumiem, vai esošā kvotu sistēma ir kā uzlabojama vai arī ir sevi izsmēlusi un jāmaina, par to raidījumā " Spried ar Delfi " žurnāliste Laura Ozoliņa runā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadošo eksperti veselības aprūpes jautājumos Līgu Gaigalu, NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāju Baibu Bērziņu un "Jelgavas poliklīnikas" vadītāju Kintiju Barloti.

Septembrī VM parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis pauda, ka pašreizējā tendence ambulatoro un stacionāro veselības pakalpojumu nodrošināšanā ir pozitīva. Kopumā situācija esot laba, un šī gada pirmajā pusgadā pārstrādes neesot lielas.



NVD ārstniecības pakalpojumu departamenta direktore Alda Reinika pauda, ka nav pamatojuma ārstniecības iestāžu apgalvojumam, ka viss finansējums ir iztērēts, jo katru mēnesi ārstniecības iestādes saņem 1/12 daļu no kopējā finansējuma. Līdz ar to gadam plānotais finansējums nav izsmelts, tāpēc ārstniecības iestādēm jāsniedz pakalpojumi līdz gada nogalei no piešķirtā finansējuma.