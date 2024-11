Publiski izskan aizvien skaļāki viedokļi par gadiem ilgi apspriestu jautājumu – telekomunikāciju uzņēmumu " Tet " un " Latvijas mobilais telefons " iespējamu apvienošanu. Apvienošanu par pareizāko scenāriju sauc "Tet" vadība, tikmēr LMT vadītājs uzņēmumu "Tet" sauc par problēmu, un salīdzina to ar izlaistu puišeli, kurš rotaļu laukumā mēģina sabradāt citiem smilšu kūkas. Par telekomunikāciju uzņēmumu apvienošanu, valsts un Zviedrijas uzņēmuma "Telia" lomu pašreizējā situācijā, kā arī tirgus tendencēm un uzņēmuma darbības izaicinājumiem raidījumā " Spried ar Delfi " žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā SIA "Tet" valdes priekšsēdētāju Uldi Tatarčuku. Raidījumā piedalās arī " Delfi Bizness " redaktors Raivis Vilūns.

"Šobrīd "Tet" mazliet atgādina tādu izlaistu puišeli, kurš rotaļu laukumā mēģina sabradāt citiem smilšu kūkas," teica Binde, skaidrojot, ka no Atveseļošanas un noturības fonda bija paredzēti padsmit miljoni eiro, lai izveidotu "Via Baltica" optikas infrastruktūru, un to bija paredzēts piešķirt LVRTC, bet "Tet" protestēja un nauda tika zaudēta.