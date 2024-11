Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība izziņojusi plānus par izmaiņām darba organizācijā, kuru viens no mērķiem – ietaupīt dienesta budžetu, kuru paredzēts samazināt par 1,6 miljoniem eiro. Kā pārmaiņas ietekmēs dienesta sniegtos pakalpojumus – to pieejamību un kvalitāti, kā arī darbiniekus un pacientus, par to 6. novembrī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori Lieni Cipuli. Raidījumā piedalījās arī "Delfi" Nacionālo ziņu nodaļas žurnāliste Sarmīte Gaidule.