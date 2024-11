Pērn Latvijā nākuši pasaulē 14 490 bērni, kas ir zemākais rādītājs 100 gadu laikā, turklāt dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem samazinās straujāk nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES) kopumā. Demogrāfisko lietu padome premjerministres Evikas Siliņas (JV) vadībā gada sākumā vienojās, ka demogrāfijai ir vieta un nozīme visu nozaru attīstības politikās, tāpēc ministrijas iesniegušas priekšlikumus demogrāfiskās politikas attīstībai, kuras Labklājības ministrija apkopojusi vienotā informatīvā ziņojumā. Tas oktobrī nodots sabiedriskajai apspriešanai un šonedēļ par to diskutēja arī Demogrāfisko lietu padomē. Vai šis plāns palīdzēs izvilkt Latviju no dzimstības bedres? Par to diskutē "Delfi TV" raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā.