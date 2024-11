Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns iepriekš ir uzsvēris, ka zemessargi un karavīri ir gatavi aizsargāt Latviju no pirmās sekundes, no pirmā centimetra. "Ikviens Latvijas cilvēks to var darīt, gan tieši iesaistoties Latvijas aizsardzībā, dienot Zemessardzē vai atbalstot bruņotos spēkus mācībās, gan ikdienā, darot savu darbu, rūpējoties par savu noturību informācijas telpā un gatavību dažādiem apdraudējumiem vai kādu citu no tiem vairāk nekā diviem miljoniem iemeslu, kas mums katram nozīmē Latviju," pauda Zemessardzes komandieris.