"Delfi" rakstu sērijā "Izdzīvotāji " esam ielūkojušies 15 drosmīgu cilvēku, kuri bija gatavi atklāt nabadzības cilvēcisko seju, dzīvesstāstos. Nepietiekams uzturs, dzīve bez apkures ziemā, veselības aprūpes pakalpojumu nepieejamība, pajumtes neesamība un grūtības atrast darbu veselības problēmu dēļ ir tikai neliela daļa no grūtībām, ar kurām šie cilvēki saskārušies vai kuras joprojām ir to ikdienas sastāvdaļa.

Statistika liecina, ka desmit gadu laikā nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits Latvijā ir pieaudzis no 387 tūkstošiem jeb 19,4% 2012. gadā līdz 419 tūkstošiem jeb 22,5% 2022. gadā. Tātad vidēji katrs piektais valsts iedzīvotājs.

Turklāt starp iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem nabadzības risks pēdējo 10 gadu laikā pieaudzis par 22,5 procentpunktiem, to īpatsvaram 2022. gadā sasniedzot 40,1%. Centrālās statistikas pārvalde iepriekš norādījusi, ka īpaši nabadzības riskam bija pakļautas šīs vecuma kategorijas sievietes – no viņām 2022. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 44,8%.