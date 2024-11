Valdības otrdien panāktā konceptuālā vienošanās paredz, ka Rīga vērienīgā dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ieviešanas pirmajā posmā tomēr netiks iekļauta, jo valsts to nevar atļauties. Kādi ir šī lēmuma plusi un mīnusi? Kādēļ kavējas vērienīgā "Rail Baltica" projekta virzība un kurš par to atbildīgs? Cik miljardus Latvijai izmaksās šī projekta realizācija? Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns runā ar Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par "Rail Baltica" projekta īstenošanu vadītāju Andri Kulbergu (AS) un "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāju Ēriku Diļevu.