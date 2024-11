Jau vēstīts, ka no nākamā gada plānotas vairākas izmaiņas NMPD darba organizācijā – samazināta atsevišķu darbinieku slodze, dažās brigādēs mainīts trīs personu sastāvs uz divām, kā arī mainīsies atsevišķu brigāžu darba laiki, pārveidojot tās no diennakts uz dienas brigādēm vietās, kur uz brigādi nakts stundās ir mazāk nekā viens izsaukums.



Piemēram, lai uzlabotu sniegtās palīdzības kvalitāti un pacientu drošību, no nākamā gada NMPD ārkārtas tālruņa 113 zvanu centra personāls pāries uz 12 stundu dežūrām līdzšinējo 24 stundu vietā. Tāpat plānots, ka NMPD mediķiem un operatīvo auto šoferiem darba vieta turpmāk būs nevis konkrēts lokalizācijas punkts, bet lielāka reģionālā struktūrvienība – brigāžu atbalsta centrs ar visiem tā brigāžu punktiem. Daļā reģionālo struktūrvienību šis princips jau darbojas, bet nu to iecerēts ieviest vienoti visā dienestā.