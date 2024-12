Gruzijā nerimst protesti pēc valdības lēmuma – līdz 2028. gadam atteikties no iestāšanās sarunām ar Eiropas Savienību (ES). Kā vērtējami valsts iedzīvotāju viedokļi šajā jautājumā, kā atteikšanās no iestāšanās sarunām ietekmēs Gruzijas tēlu un attiecības ar ES valstīm, kā vērtējama valsts iedzīvotāju protestu apspiešana un kādi ir notikumu attīstības turpmākie scenāriji, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runā ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecāko eksperti Elīnu Langi-Ionatamišvili un Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieku Armandu Astukeviču.