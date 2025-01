Lai gan no šī gada Latvijā stājies spēkā aizliegums tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, atsevišķi tirgotāji ir atraduši veidus, kā aizliegumu apiet. Jaunā prakse ir pārdot tabakas aizstājēju produktus un aromatizētājus atsevišķi, turklāt aromatizētāji tagad tiek reklamēti kā pārtikas piedevas. Vai šādi aizlieguma apiešanas mēģinājumi bija iepriekš prognozējami un no tiem varēja izvairīties, vai sekos kāda ministrijas rīcība, lai likumu precizētu, un vai šie aromatizētāji ir kaitīgi veselībai – par šiem un citiem jautājumiem raidījumā "Spried ar Delfi " žurnālists Andris Auzāns runāja ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Artjomu Uršuļski (JV) un Saeimas deputāti, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Līgu Kozlovsku (ZZS).

No 1. janvāra Latvijā visa veida tabakas izstrādājumus drīkst pirkt tikai no 20 gadu vecuma, kā arī ir aizliegts pārdot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus. Kā izņēmumi elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem ir atļauti aromatizētāji, kas rada tabakas smaržu vai garšu. Tiesa, novērojumi liecina, ka garšas piedevu tirgošana ir jaunais risinājums, kā daļa e-cigarešu tirgotāju apiet šo nupat spēkā stājušos aizliegumu pārdot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.

Balode pieļāva, ka komersanti, kas, tirgojot pārtikas aromatizētājus, norāda uz to pievienošanu elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem, visticamāk, neapzinās potenciālo risku, kas var rasties patērētājam, ja preci izmantos mērķim, kam tā nav paredzēta. Arī Veselības ministrijā portālam "Delfi" iepriekš uzvēra, ka pārtikas aromatizētāji ir domāti tieši pārtikai, savukārt, ja šos šķidrumus karsē un ieelpo, neviens nevar sniegt garantijas par to drošumu veselībai.

Likumā no šā gada arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, var piemērot naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 7100 eiro. Iepriekš par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 1400 eiro.