Nupat pieņemtie Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumi paredz, ka no šā gada 1. augusta ievērojami tiks saīsināts atļautais alkohola tirdzniecības laiks. Tomēr jau tiek paustas bažas, ka cīņai ar alkoholisma izplatību būs arī ēnas puses un ierobežojumi negatīvi atsauksies uz mazajiem tirgotājiem. Vai jaunie grozījumi palīdzēs mazināt alkoholismu Latvijā un kā tie ietekmēs vietējos ražotājus un tirgotājus, kā arī par to, vai ierobežojumiem nevajadzētu būt vēl stingrākiem, raidījumā "Spried ar Delfi " trešdien, 15. janvārī, žurnālists Andris Auzāns runāja ar ārstu Pēteri Apini, Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektoru Dāvi Vītolu un veikalu tīkla "top!" valdes locekli un mārketinga direktori Ilzi Priedīti.

Jau vēstīts, ka Saeima 9. janvārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz ierobežot alkoholisko dzērienu pieejamību, reklāmu un mārketingu.



Ar grozījumiem tiks ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus. Tostarp no 1. augusta stāsies spēkā ierobežojumi, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no pulksten 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās – no pulksten 10.00 līdz 18.00.