Janvārī stājušies spēkā likuma grozījumi, kas paredz jaunu kārtību, kā plašākam cilvēku lokam atbrīvoties no parādsaistībām līdz 5000 eiro. Kas regulējumā jauns, kāpēc tas tika grozīts, kam tagad iespējams pretendēt uz parādu "atlaišanu", cik daudziem Latvijā ir parādu nasta, cik daudzi likumā paredzētajā kārtībā no parādiem jau atbrīvojušies, un kā mainījusies sabiedrības finanšu pratība, par to otrdien, 4. februārī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautāja Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāju Aigaru Kaupi, 14. Saeimas deputātu, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja biedru Andri Šuvajevu (Progresīvie) un AS "DelfinGroup" Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītāju Edgaru Turlaju.