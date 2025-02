No šaubām par to, cik izdevīgs Latvijai ir "airBaltic" un "Lufthansa" darījums, līdz neizpratnei par to, kurš kuru šantažē par "Rail Baltica" ieviesējiem domātajiem miljoniem, kā arī par to, cik dārgi izmaksājuši velosipēdu turētāji jaunajos vilcienos – sabiedrības uzmanības lokā aizvien ir jautājumi, kas skar Satiksmes ministrijas atbildības sfēru. Vai ministrijai uzticēto darbu nasta nav par smagu, kādu varam sagaidīt "airBaltic" nākotni, kāda ir izeja no "Rail Baltica" nedienām, kā arī par citiem jautājumiem ceturtdien, 6. februārī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautāja satiksmes ministru Kasparu Briškenu (Progresīvie).