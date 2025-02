Saeimā tiek apspriesti likuma grozījumi, kas paredz aizliegt tūrisma braucienus uz Krieviju un Baltkrieviju. Kā vērtējams šāds priekšlikums, kāpēc tam politiķi pievēršas tagad, kādi ir riski doties uz šīm valstīm, kāpēc neslēdzam robežu pavisam, un kāpēc joprojām cilvēki dodas uz Krieviju un Baltkrieviju, neņemot vērā Ārlietu ministrijas brīdinājumus, par to ceturtdien, 20. februārī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runāja ar 14. Saeimas deputātiem – vienu no šo likuma grozījumu iesniedzējiem Gati Liepiņu (JV), kā arī opozīcijas pārstāvjiem – Aināru Šleseru (LPV) un Andri Kulbergu (AS).