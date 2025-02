Iepriekšējos trīs gados Rietumvalstu nostāja pret Krieviju bija skaidra – tā ir agresorvalsts, kas jāizolē no starptautiskās sabiedrības, kamēr netiks izbeigta karadarbība Ukrainā. Tostarp tika ieviesta virkne sankciju, lai mazinātu Krievijas iespējas turpināt finansēt karu. Tomēr pēdējā mēneša laikā kāda būtiska sabiedrotā retorika ir krasi mainījusies. Donalds Tramps ASV prezidenta krēslā atgriezās vien janvāra beigās, bet viņa izteikumi aizvadītā mēneša laikā jau ir radījuši lielu apjukumu un neizpratni ASV sabiedroto vidū. Tramps ir satricinājis Ukrainu un tās sabiedrotos Eiropā, vainojot Ukrainu kara sākšanā, nosaucot Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski par diktatoru, kā arī uzsākot tiešas sarunas ar Maskavu par kara izbeigšanu, bet neiesaistot tajās Kijivu un Eiropas valstis. Pēc šīm sarunām ASV valsts sekretārs Marko Rubio pat privāti centies mierināt Eiropas valstis, ka sarunas Saūda Arābijā nav krasa novirzīšanās no ASV politikas, kā daudzi bažījas, un ka Trampa administrācija neplāno uzspiest Ukrainai vai Eiropai nosacījums, kas ar Krieviju būtu panākti divpusēju vienošanos ietvaros.

Tāpat vēstīts, ka Trampa administrācija vēlas gūt ieņēmumus no Ukrainas dabas resursiem, bet apmaiņā pret to nevēlas piešķirt Ukrainai drošības garantijas. Saskaņā ar laikraksta "The New York Times" vēstīto Tramps vēlas, lai Kijiva piešķir ASV uzņēmumiem priviliģētu piekļuvi Ukrainas dabas resursiem kā kompensāciju par viņa priekšgājēja Džo Baidena laikā piešķirto palīdzību Ukrainai desmitiem miljardu dolāru apmērā. Ukraina savukārt vēlas saņemt no ASV drošības garantijas apmaiņā pret vērtīgajām tiesībām uz milzīgiem dabas resursiem un izrakteņiem. Kijiva pieprasa dalību NATO vai Rietumu karavīru un modernas tehnikas masveida izvietošanu kā daļu no plašāka pamiera līguma ar Krieviju.