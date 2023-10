Septembris Rīgas ielās raksturīgs ar būtiskiem satiksmes sastrēgumiem, bet aizvadītajās nedēļās daudzas ielas neizbraucamas padarīja piedzīvotās spēcīgās lietusgāzes. Ko sastrēgumu mazināšanai iesaka darīt Rīgas dome, vai pilsēta spēj sastrēgumu veidošanos mazināt, cik efektīva lietavu laikā ir ūdens atsūknēšanas tehnikas izmantošana, kā pilsēta uzlabo satiksmes drošību, un ko dos Rīgas domes Satiksmes departamenta nosaukuma maiņa, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunājās ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta (bij. Satiksmes departamenta) direktora p.i. Jāni Vaivodu un biedrības "Pilsēta cilvēkiem" valdes priekšsēdētāju Kārli Krēķi.

