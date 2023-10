Aktivizējušies bezpilota lidaparātu jeb dronu kari Krievijas un Ukrainas starpā, dronu uzbrukumus piedzīvojis arī netālu no Latvijas esošais Pleskavas lidlauks. Savukārt augustā Rīgā piedzīvots Baltijā lielākais dronu šovs. Ko spēj un ko nespēj bezpilota lidaparāti mūsdienās – kāds ir maksimālais lidojuma attālums, nestspēja, kā attīstās tehnoloģijas un kādas ir to iespēju robežas, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunājās ar dronu tehnoloģiju uzņēmuma "SPH Engineering" īpašo projektu direktoru Jāni Ķuzi, dronu ražotāja "Atlas Aerospace" biznesa attīstības vadītāju Alekseju Koroļovu un LMT dronu pilotu apmācību speciālistu Miku Porieti.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!