Banku eksperti norāda, ka Latvijā pēc ilgāku laiku novērotā krituma sākusi pieaugt reālā alga, apsteidzot inflāciju. Kurās nozarēs algu pieaugums ir lielāks, kurās – mazāks, kā reālo algu ziņā izskatāmies uz Baltijas valstu un Eiropas fona, cik grūta vai ne tik grūta uzņēmumiem un darbiniekiem būs gaidāmā ziema, ņemot vērā jaunos energoresursu tarifus, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galveno ekonomistu Oļegu Krasnopjorovu un bankas "Citadele" ekonomistu Mārtiņu Āboliņu.

