Saistībā ar drošības apsvērumiem, otrdien, 19. septembrī, slēgta Latvijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas vieta Silenē, lēma valdība. Par situāciju uz robežas ar Baltkrieviju, žoga būvniecību un citiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujāja Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru Dimitriju Trofimovu un biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" robežas monitoringa eksperti Annu Griķi.

