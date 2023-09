Plašu rezonansi un diskusijas raisīja medodiskais materiāls skolām par seksuālo un reproduktīvo veselību. Par šo materiālu notiek dienesta pārbaude, un Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja Liene Voroņenko ir atstādināta no amata uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku. Par šo pārbaudi, materiālu saskaņošanu, kā arī to, kā skolēniem būtu jāstāsta par seksuālo un reproduktīvo veselību, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska diskutēja ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu (JV) un biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāju Ivetu Ķelli.

