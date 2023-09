Jaunā Ministru kabineta sastāvā ir astoņi ministri, kuriem nav pieredzes valdībā. Viena no tām ir arī kultūras ministre Agnese Logina (P). Kādas būs viņas galvenās prioritātes un plānotie darbi, vai izdosies par savām iniciatīvām pārliecināt partnerus un kādas pārmaiņas sagaida kultūras nozari? Par šiem un citiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujāja kultūras ministri. Raidījumā piedalījās arī "Delfi" Kultūras nodaļas redaktore Nora Rieksta.

