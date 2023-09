Saeima pavasarī konceptuāli atbalstījusi grozījumus "Dzīvnieku aizsardzības likumā", kas paredz izstrādāt jaunas labturības prasības mājas dzīvnieku turēšanai. Virkne nevalstisko organizāciju, kas nodarbojas ar dzīvnieku glābšanu, bažījas, ka šādas izmaiņas apgrūtinās dzīvnieku tiesības tikt glābtiem. Par to, kāds ir likuma grozījumu mērķis un par ko satraucas nevalstiskās organizācijas, "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar Zemkopības ministrijas Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāju Agiju Mediņu un dzīvnieku aizsardzības biedrības "Ķepu ķepā" vadītāju Gundegu Bideri.

