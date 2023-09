Viens no būtiskiem jautājumiem, ko apņēmusies risināt jaunā valdība - palielināt darbaspēka pieejamību. Kā to plānots paveikt un kādas vēl iniciatīvas virzīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS)? Par nozares aktualitātēm un iecerēm, kā arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) darbu valdībā žurnāliste Alina Lastovska iztaujāja ministru Viktoru Valaini. Raidījumā piedalījās arī "Delfi" žurnālists Raivis Spalvēns.

