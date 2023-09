Kamēr Krievija turpina savu noziedzīgo karu pret Ukrainu, citas kādreiz impērijai pakļautās valstis izmanto iespēju "risināt" Krievijas ārpolitikas rezultātā izveidojušos "iesaldētos konfliktus". Tā Azerbaidžāna ar strauju ofensīvu iekarojusi sev juridiski piederošo Kalnu Karabahu. Ko šis karš nozīmēs Kalnu Karabahā līdz šim dzīvojošajiem armēņiem? Un kādas nākotnē būs Azerbaidžanas un Armēnijas attiecības ar Krieviju un Rietumiem? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Spried ar Delfi" sarunājās ar ārpolitikas ekspertu Kārli Daukštu, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu (NA) un "Delfi" žurnālistu Andri Kārkluvalku.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!