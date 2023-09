Sekojot pārbīdēm valdībā, aizvadītajā nedēļā Saeimas priekšsēdētājas amatā Edvardu Smiltēnu (AS) nomainīja Daiga Mieriņa (ZZS). Par politiķes biogrāfiju un prioritātēm augstajā amatā raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā Mieriņu iztaujāja žurnāliste Alina Lastovska.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!