Mainoties valdošajai koalīcijai, būtiskas izmaiņas piemeklēja arī parlamenta darba ikdienas "motorus" - Saeimas komisijas. To vadībā nonāca vairāki prominenti politiķi, kuri līdz tam bija darbojušies parlamenta opozīcijā. Kāda būs jauno vadītāju politiskā dienaskārtība un kādu likumu izmaiņas viņi plāno virzīt? Par to Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" runāja ar Saeimas deputātiem Oļegu Burovu (GKR) un Skaidrīti Ābramu (Progresīvie).

