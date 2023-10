Aizvadītajā nedēļā sabiedrību saviļņoja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadītāja Andra Bites paustais intervijā LTV, kur viņš atzīmēja, ka esot nepieciešams mainīt slimības lapu regulējumu, jo, LDDK ieskatā, šobrīd neesot iespējams nodrošināt, ka slimības lapas tiekot izsniegtas tikai tiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Par LDDK rosinātajiem risinājumiem un to iespējamo ietekmi Alina Lastovska raidījumā "Spried ar Delfi" sarunājās ar LDDK ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, kā arī Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietnieci Diānu Jakaiti.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!