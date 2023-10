Pirms pusotras nedēļas Igors Rajevs pameta politisko apvienību "Apvienotais saraksts", lai pievienotos iekšlietu ministra Riharda Kozlovska (JV) birojam kā parlamentārais sekretārs. Par aktualitātēm iekšlietu nozarē, kā arī par politikas jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska iztaujāja Rajevu raidījumā "Spried ar Delfi". Raidījumā piedalījās arī "Delfi" žurnālists Kārlis Arājs.

