Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai paredzētos grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri paredz 50% atlaides piemērošanu hipotekāro kredītu konsolidētajām procentu likmēm uz vienu gadu. Kā šo ieceri vērtē finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV)? Par šo jautājumu, kā arī nākamā gada budžetu un citiem jautājumiem žurnāliste Alina Lastovska iztaujāja finanšu ministru. Raidījumā piedalījās arī "Delfi" žurnālists Raivis Spalvēns.

Your browser does not support the audio element.

