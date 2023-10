Aizvadītajā nedēļā Saeima, neskatoties uz opozīcijas iebildumiem, Augstākās tiesas (AT) senatores amatā apstiprināja bijušo Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāju Sanitu Osipovu. Ar viņu "Spried ar Delfi" studijā sarunājās Alina Lastovska. Sarunā piedalījās arī LETA žurnālists Kristaps Ūgainis.

