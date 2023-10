Pēc tam, kad palestīniešu islāmistu grupējuma "Hamas" kaujinieki un "Islāma džihāda" kaujinieki sestdienas rītā sāka iebrukumu Izraēlā, kura laikā noslepkavoti vismaz 700 izraēliešu, Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants pirmdien devis rīkojumu pilnībā aplenkt Gazas joslu. Eksperti prognozē, ka atbildes reakcija būs saistīta ar lieliem civiliedzīvotāju upuriem. Kādi ir turpmākie notikumu scenāriji un kādas ir šī uzbrukuma sagaidāmās sekas visām iesaistītajām pusēm – par to "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu (NA) un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Edmundu Cepurīti ("Progresīvie").

