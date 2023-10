Telefonkrāpnieki ir izsena liga, bet pēdējā laikā to aktivitātes kļuvušas krietni pamanāmākas. Ko darīt, lai neiekļūtu viņu ķetnās, kādus elementārus digitālās higiēnas principus ievērot un vai vienmēr tas maz iespējams? Par šiem un citiem jautājumiem "Spried ar Delfi" studijā Kārlis Arājs sarunājās ar kiberdrošības ekspertu Elvi Strazdiņu, kā arī ar "Delfi" žurnālisti Selīnu Puķi.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!