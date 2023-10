Simtiem skolu un bērnudārzu šonedēļ saņēmuši epastus par izglītības iestāžu ēkās it kā ievietotiem spridzekļiem un, kaut arī Valsts policija uzsver, ka šo draudu radītais riska līmenis ir zems, Valsts Drošības dienests neizslēdz Latvijai nedraudzīgu valstu aktivitātes ar mērķi sēt sabiedrībā bailes un veicināt spriedzi. Kam ir izdevīgas sakāpinātas emocijas Latvijas sabiedrībā, kā tās mūs ietekmē uz pasaules notikumu fona un kā saglabāt mieru – par to ceturtdien, 12. oktobrī, "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunājās ar aizsardzības ministra padomnieku Imantu Lieģi ("Progresīvie") un Latvijas Psihiatru asociācijas prezidentu Māri Taubi.

