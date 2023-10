Pēc gāzesvada "Balticconnector" bojājuma desmit Ziemeļeiropas valstis ir vienojušās sadarboties, lai pastiprinātu savas kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Par to, kādēļ cauruļvada bojājums bijis iespējams, kādas tam varētu būt sekas, un kā Krievija īsteno enerģētisko karu pret Eiropu, pirmdien, 16. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja enerģētikas ekspertu Juri Ozoliņu un Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru Kārli Bukovski.

