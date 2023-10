Svētdien Polijā notikušās parlamenta vēlēšanas – kādas pārmaiņas tās var nest valstī un reģionā, un kāda būs Polijas turpmākā loma Eiropas Savienībā un NATO, apstākļos, kad Krievija turpina karu Ukrainā? Par Polijas vēlēšanu rezultātiem otrdien, 17. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāri Sigitu Strubergu un politologu Andi Kudoru.

