Zinātnes sasniegumi gadu no gada politiķu deklarācijās tiek minēti kā atslēga valsts konkurētspējas audzēšanai, tomēr finansējums atpaliek no ambīcijām un joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Kādas tam ir sekas un kā pietrūkst, lai vairotu izcilību Latvijas zinātnē - par to piektdien, 20. oktobrī, diskutēja raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!