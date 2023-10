Tiek sagaidīts, ka drīzumā varētu sākties Izraēlas sauszemes iebrukums Gazas joslā. Kāda šobrīd ir notikumu attīstība Izraēlas karā ar palestīniešu grupējumu "Hamās", kad varētu būt gaidāms sauszemes iebrukums Gazā, un kādas tam varētu būt sekas Tuvo Austrumu reģionā un pasaulē, par to pirmdien, 23. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoku.

